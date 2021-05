Famke Louise heeft besloten om haar muziekcarrière even op een lager pitje te zetten. De realityster en artiest vertelt maandag in haar Instagram Stories als antwoord op een vraag van een fan dat ze momenteel geen plezier heeft in het maken van muziek.

De 22-jarige Famke Louise schrijft dat het gebrek aan plezier in haar muziekcarrière "zo zijn redenen" heeft. Ze laat weten momenteel andere ambities te hebben. "Ik zou heel graag wat meer voor tv willen doen."

Volgens Famke Louise heeft het ook met haar leeftijd te maken. "Ik word ook ouder en merk dat ik me op een andere manier wil profileren." Of het ook echt betekent dat er helemaal geen nieuwe muziek aankomt is onduidelijk, want op een andere fan die vraagt wanneer er een nieuwe single uitkomt, reageert ze met "binnenkort".

Ze geeft toe dat het momenteel wat stil rond haar is, maar belooft dat er binnenkort projecten aankomen.

Famke Louise werd bekend als vlogger en bracht in 2017 haar eerste single Op Me Monnie uit. Ze scoorde enkele hits samen met Ronnie Flex. In 2020 verscheen haar debuutalbum NEXT.