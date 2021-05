De Belgische premier Alexander De Croo denkt dat in de tweede helft van de zomer weer grotere festivals georganiseerd kunnen worden, meldt VRT Nieuws. Grote muziekfestivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland rekenen zich pas rijk als de Belgische regering dinsdag de voorwaarden daarvoor heeft vastgelegd. Belgische experts maken zich zorgen om de aanzuigende werking van festivals tijdens de coronacrisis.

De Croo heeft zondag namens de Belgische regering overlegd met de festivalsector. De premier denkt dat grote evenementen vanaf augustus weer mogelijk zijn.

Volgens De Croo hebben dan alle volwassenen in België de kans gehad om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Dinsdag overlegt hij over de mogelijkheden.

De Croos Vlaamse ambtgenoot is het met hem eens. "Vanaf juli spreken we over veel grotere aantallen voor buitenevenementen", aldus de Vlaams minister-president Jan Jambon. "In augustus moet zelfs een Pukkelpop weer mogelijk worden."

Muziekfestival Tomorrowland reageert afwachtend positief op het streven van De Croo. "We zijn uiteraard heel blij en dankbaar", aldus de organisatie van het zesdaagse dancefestival dat in 2019 vlak bij Antwerpen 400.000 bezoekers verwelkomde.

"Niet alleen voor onszelf, ook voor onze leveranciers, want we hebben het toch echt moeilijk gehad. Maar we willen wel wachten op de beslissingen van dinsdag om te kijken wat de regels zullen zijn."

Ook de organisatie van Pukkelpop in Hasselt zegt de definitieve afspraken van dinsdag af te wachten. "De signalen zijn alvast hoopgevend", laat het driedaagse alternatieve muziekfestival met in 2019 zo'n 66.000 bezoekers per dag weten. "Afwachten waar we landen."

Vlaamse experts bezorgd over uitspraken van Belgische premier

Vlaamse experts maken zich zorgen over de uitspraken van De Croo over grote evenementen. "Het is onveilig om dat zo vroeg op de kalender te zetten", zegt voorzitter Erika Vlieghe van expertgroep GEMS, die de regering adviseert over de aanpak van de pandemie. "Er zijn nog zoveel onzekerheden, dus het lijkt me erg risicovol."

De Croo is echter van mening dat mensen niet tot 2022 kunnen wachten om weer leuke dingen te mogen doen. De premier is het wel met GEMS eens dat het niet de bedoeling is om met Belgische evenementen festivalgangers van over de hele wereld aan te trekken. "Vandaar zal waarschijnlijk de voorwaarde zijn dat het enkel toegelaten zal zijn voor mensen van het Europees continent."