De kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat minder snel dan verwacht. Zaterdagmiddag rond 16.30 uur waren er nog steeds tickets beschikbaar, laat een woordvoerder van de NPO weten.

De kaarten zijn voorlopig alleen beschikbaar voor mensen die al een ticket voor de afgelaste editie van vorig jaar hadden. Zij moesten hun kaartje begin dit jaar inleveren en kregen daarvoor in de plaats een code waarmee ze toegang kregen tot de kaartverkoop van zaterdag.

De code is nog tot maandagmiddag geldig. Als er dan nog steeds kaarten over zijn, wordt bepaald hoe deze worden aangeboden. Hoeveel tickets er inmiddels uit zijn, kan de woordvoerder niet zeggen.

In totaal gaan er zo'n 27.500 kaarten in de verkoop. Omdat het kabinet eind vorige maand toestemming gaf voor een zogeheten Fieldlab-experiment tijdens het Songfestival zijn er bij de negen shows steeds 3.500 mensen welkom. Dat is ongeveer 20 procent van de capaciteit van Rotterdam Ahoy. Zo'n 3.800 tickets zijn gratis beschikbaar gesteld aan minderbedeelde Rotterdammers.

Tijdens het Songfestival gelden voor de bezoekers strikte regels. Zo moet iedereen bij binnenkomst een negatieve coronatestuitslag laten zien die niet ouder is dan 24 uur. Ook krijgen bezoekers van tevoren gezondheidsvragen via een speciale app. Iedereen met symptomen van het coronavirus wordt verzocht thuis te blijven. Het publiek krijgt een zitplaats toegewezen. Bij het rondlopen is een mondkapje verplicht.