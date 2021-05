Rag'n'Bone Man beleefde in 2015 een stormachtige doorbraak met het succes van zijn nummer Human en het bijbehorende debuutalbum. De zanger werd vader, trouwde, scheidde en maakte een nieuwe plaat in Nashville. In gesprek met NU.nl vertelt hij blij te zijn dat zijn zoon ooit zal horen hoe zijn vader zich heeft gevoeld.

Op Life By Misadventure, de tweede plaat van Rag'n'Bone Man, begint de Britse artiest met de nummers Fireflies en Breath In Me, die beide aan zijn vierjarige zoon Reuben zijn gericht. Op de vraag of het vaderschap hem als artiest heeft veranderd, antwoordt hij bevestigend. "Ik ben als persoon vooral opener geworden en minder op mijn hoede", vertelt de artiest die eigenlijk Rory Graham heet.

Dat Reuben zo'n centrale rol krijgt op het album komt ook doordat de zanger hem moest missen tijdens de schrijfsessies en opnames. "Ik zat een paar keer drie weken lang in Nashville en dan kon ik hem niet zien. Ik dacht veel aan hem en werd daardoor weer geïnspireerd. Twee van de mensen waarmee ik schreef waren ook net ouders geworden, dus die snapten precies wat ik probeerde te zeggen."

"Ik wilde hem graag aanspreken en dat zal hij nu nog niet begrijpen, want hij is pas vier, maar ooit zal hij het luisteren en weten hoe ik me voelde."

Zanger trok naar Nashville omdat inspiratie opdroogde

Toen Rag'n'Bone Man weer begon met schrijven na het succes van zijn debuut, voelde hij wel even de druk om een geschikte opvolger af te leveren. "Toen ik een paar nummers aan de platenmaatschappij liet horen, gaven ze me hun steun en zeiden ze dat ik vooral iets moest maken waar ik zelf trots op zou zijn. Ze wilden me niet onder druk zetten om iets te doen wat ik niet wil maken en lieten me mijn gang gaan. Daarna kon ik de druk van me af laten glijden en heb ik nog nooit zoveel plezier in de studio gehad."

De zanger schreef in eerste instantie vooral in zijn thuisstudio, maar de inspiratie droogde na een tijd op en dus besloot hij af te reizen naar Nashville om samen te werken met liedjesschrijvers als Natalie Hemby en Mike Reid. "Er waren dingen die ik graag wilde zeggen en zij hebben me geholpen dat eruit te krijgen."

197 Rag'n'Bone Man - Human

Maar zes dagen om opnames te maken door coronacrisis

Rag'n'Bone Man omschrijft zich als een normaal gesproken teruggetrokken persoon, maar had in de studio geen moeite om zich open te stellen naar de songwriters die hij net had ontmoet. "Ik werd eigenlijk meteen vrienden met de mensen met wie ik daar werkte. Ze zijn niet alleen collega's, maar bijna familie. Ze gaven me echt het gevoel dat ik eerlijk kon zijn en alles kon zeggen. Het ging eigenlijk heel gemakkelijk en natuurlijk."

Net toen er drie weken aan opnames gepland stonden in Nashville, kwam de coronapandemie om de hoek kijken. "Door zelfisolatie bleven er nog maar zes dagen over. Dat was wel even stressen, maar de druk die het met zich meebracht was ook goed. Hierdoor hebben we de plaat echt live als band gespeeld en dat liet de nummers eigenlijk alleen maar beter klinken."

Het ongemak van faam

Op het album staat ook een duet met Pink. De zanger omschrijft het stemgeluid van zijn collega als "magisch" en vertelt dat er sinds hun eerste ontmoeting in 2017 werd gesproken over een samenwerking.

"Het nummer Anywhere Away From Here was al onderdeel van het album, maar het leek me het perfecte nummer om als duet op te nemen. Ik ben erg dankbaar voor het feit dat ze zo enthousiast was en meteen haar deel opnam. Ik moet mezelf nog steeds af en toe in mijn arm knijpen om het feit dat een artiest als Pink met mij wil samenwerken."

“Het voelde onnatuurlijk om met honderd mensen op de foto te gaan. Natuurlijk is het een compliment, maar soms wilde ik gewoon door een vriend gered worden en naar de pub gaan.”

'Ik was totaal niet op mijn bekendheid voorbereid'

De tekst van Anywhere Away From Here schreef Rag'n'Bone Man over de grote moeite die hij had met zijn bekendheid. "Ik was er totaal niet op voorbereid. Iedereen wist ineens wie ik was en ik vond het maar ongemakkelijk dat ik in kamers vol mensen stond die mijn aandacht wilden. Het voelde onnatuurlijk om met honderd mensen op de foto te gaan. Natuurlijk is het een compliment, maar soms wilde ik gewoon door een vriend gered worden en naar de pub gaan."

Op de vraag of hij inmiddels een manier heeft gevonden om ermee om te gaan, antwoordt hij resoluut: "Ik ben beter geworden in nee zeggen. Ik voelde eerder een verplichting om te doen wat mensen wilden dat ik deed. Nu heb ik daar mijn mentale gezondheid niet meer voor over. Ik weet nu dat het er qua werk soms gek aan toe kan gaan, dus ik moet die wereld goed scheiden van mijn privéleven."