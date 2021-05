Justin Bieber heeft zijn geplande Justice World Tour in Noord-Amerika opnieuw uitgesteld vanwege de coronapandemie.

De tour zou deze zomer van start gaan, maar vanwege de COVID-19-beperkingen die per staat verschillen, wordt deze verplaatst naar 2022, staat te lezen in een verklaring op de tourwebsite.

De start van de Justice World Tour 2022 staat nu gepland voor februari volgend jaar. Het eerste concert is in San Diego. De 27-jarige Bieber werkt in vijf maanden 52 optredens in de Verenigde Staten en Canada af.

Oorspronkelijk zou de zanger al vanaf mei vorig jaar door de VS en Canada toeren. Die concertreeks werd geannuleerd vanwege de lockdown in Noord-Amerika. Bieber wilde de concerten deze zomer inhalen, maar ook dat ging niet door.