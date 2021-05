De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Bente & Maan - Nee is Nee

Zangeressen Bente en Maan hebben de handen ineengeslagen voor een nummer tegen grensoverschrijdend gedrag. Op Nee Is Nee geven de twee hun grenzen aan en zeggen ze mannen de wacht aan die over deze grens heen willen. Op Instagram schrijft Maan dat ze het een belangrijk onderwerp vindt, dat besproken moet blijven worden. "We hopen hiermee iedereen te inspireren om hun grenzen aan te geven en ook naar grenzen te luisteren. Nee is Nee. Jij bent de baas over jouw lijf", aldus de zangeres.

Coldplay - Higher Power

Coldplay is terug met hun eerste nieuwe werk sinds de release van het album Everyday Life in 2019. De band van Chris Martin riep voor de nieuwe single Higher Power hulp in van niemand minder dan producer en liedjesschrijver Max Martin, verantwoordelijk voor een aantal van de grootste hits van artiesten als Britney Spears, Pink, Katy Perry en meer recentelijk The Weeknd en Ariana Grande. Astronaut Thomas Pesquet, die momenteel in het internationale ruimtestation ISS werkt, kreeg de première van de single. Volgende week zingt de band het nummer tijdens de uitreiking van de Brit Awards.

Pink - All I Know So Far

Pink staat momenteel nog bovenaan de hitlijsten met het duet met haar dochter Cover Me In Sunshine, maar de Amerikaanse popster heeft de volgende single alweer klaar. Het nummer heet All I Know So Far, wat ook de titel is van de documentaire over de zangeres die later deze maand op Amazon Prime verschijnt. Naast de film verschijnt op 21 mei ook een album met dezelfde titel, waar vooral liveopnames van haar Beautiful Trauma-tour uit 2019 opstaan.

Laura Jansen - Buying Time

Laura Jansen heeft acht jaar na de plaat Elba eindelijk haar derde album uitgebracht. Op We Saw A Light zingt ze over mentale gezondheid, haar tijd op Lesbos als vluchtelingenwerker en over opnieuw verliefd worden. Het nummer Buying Time omschrijft ze in gesprek met NU.nl als "een cynisch liedje over iets heel zwaars, namelijk de ondergang van de wereld". "We weten allemaal echt wel wat er aan de hand is, maar we zijn alleen maar bezig met onze telefoontjes", vertelt ze. Jansen legt uit dat ze bij de sound van het nummer in de studio wilde blijven pushen. "Het leek op een gegeven moment wel of ik een Bee Gees-plaat aan het opnemen was."

Shary-An & Claudia de Breij - Ik Zal Er Voor Je Zijn

Zangeres Shary-An maakte onlangs de overstap van Engelstalige naar Nederlandstalige muziek. Haar tweede single van dit jaar is een samenwerking met Claudia de Breij. Het nummer heet Ik Zal Er Voor Je Zijn en werd voor het eerst live gespeeld tijdens het Bevrijdingsconcert in Carré op 5 mei. "Dankjewel lieve, geweldige Shary-An voor het samen maken en zingen van Ik Zal Er Voor Je Zijn", schrijft De Breij op Instagram.

