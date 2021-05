De nabestaanden van Soundgarden-voorman Chris Cornell zijn tot een vertrouwelijk akkoord gekomen met de arts van de zanger, meldt Rolling Stone donderdag op basis van rechtbankpapieren. De partijen waren sinds 2018 in een rechtszaak verwikkeld over de behandeling van dokter Robert Koblin.

Vicky Cornell is ervan overtuigd dat de zelfmoord van haar man in 2017 iets te maken had met de medicatie die de muzikant kreeg voorgeschreven. Ze stelde in de zaak dat de dokter hem in de laatste twintig maanden van zijn leven 940 doses van het kalmeringsmiddel lorazepam heeft voorgeschreven en hem ook oxycodone gaf.

Hij zou daarbij verzaakt hebben de zanger, die verslavingsgevoelig was, op de hoogte te stellen van de risico's van het gebruik van die medicijnen, waaronder een verhoogde kans op suïcide.

De arts heeft altijd volgehouden dat Cornell wel degelijk wist welke gevaren er kleefden aan de medicatie die hij nam.