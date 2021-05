Rapper Kidd Wes beweert dat de hit This Is America van Childish Gambino een kopie van zijn nummer Made in America is en sleept de artiest daarom voor de rechter, meldt BBC News donderdag.

Kidd Wes bracht zijn nummer uit in 2016, twee jaar voor de release van Childish Gambino's This Is America. Volgens de rapper zijn de inhoud en de structuur van de refreinen van nummers identiek.

In de juridische documenten valt te lezen dat Kidd Wes een musicoloog in dienst heeft genomen om de nummers met elkaar te vergelijken. Die concludeerde dat de overeenkomsten tussen de twee nummers waarschijnlijk niet toevallig zijn. Donald Glover, zoals Childish Gambino echt heet, heeft nog niet gereageerd op de claims.

This Is America werd twee jaar geleden een grote hit, onder meer door de videoclip bij het nummer. Daarin wordt het wapengeweld in de Verenigde Staten en het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen verbeeld. In 2019 kreeg Childish Gambino er de Grammy voor het beste nummer van het jaar voor. Het was de eerste keer dat iemand de prijs met een rapnummer had gewonnen.