Haar derde plaat We Saw A Light is pas net uit, maar Laura Jansen weet al welke richting ze hierna op wil. De zangeres zou graag muziek in het Nederlands opnemen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik denk dat mijn volgende uitdaging Nederlandstalig gaat zijn. Voor mij is dat de taal van mijn jonge kinderjaren", vertelt Jansen. "Ik heb daarna eigenlijk nooit meer op dagelijkse basis Nederlands gesproken", legt de dochter van een Amerikaanse moeder en Nederlandse vader uit.

"Ik merk dat de uitingen anders zijn. Je kan andere dingen met de taal dan in het Engels. Het lijkt me heel leuk om dat te proberen." De zangeres zong eerder al eens Nederlandstalig in duet met Marco Borsato (Duizend Scherven) en Glen Faria (Stapje Terug). "Dat was heel tof om te doen. Beide duetten zijn me bijgebleven als hele bijzondere ervaringen."

Jansen ziet zich meer de kant van de "theatrale kleinkunst" op gaan. "Ik word ook een dagje ouder. De latex en hairextensions doe ik niemand meer aan", lacht ze.

De zangeres bracht naast de plaat We Saw A Light ook het boek We zagen een licht uit. Hoewel op twee nummers op het album ook wordt stilgestaan bij haar ervaringen als vluchtelingenwerker op Lesbos, vond ze een boek een geschiktere manier om haar verhaal te vertellen.

Ze hoopt beide samen te kunnen brengen in een theatershow. "Als het eindelijk weer mag, wil ik een combinatie vinden van de muziek en het delen van die verhalen. Zo'n theatershow heb ik nog niet eerder gedaan, dus dat wordt spannend."