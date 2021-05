Het Sziget Festival in Hongarije gaat, net als vorig jaar, niet door. Het is een van de eerste festivals die in augustus plaatsvinden die zijn editie annuleert. Tot nu toe hebben vooral festivals die in juni en juli zouden plaatsvinden, bekendgemaakt dat ze naar volgend jaar opschuiven.

"Wij van Sziget geloven dat het onze gedeelde verantwoordelijkheid is om elkaar door deze stormachtige tijden te loodsen", schrijft de organisatie donderdag op Facebook. "Na het grondig doorlopen van de opties en de veiligheid hebben we besloten het festival in 2022 terug te laten komen."

Sziget trekt jaarlijks veel Nederlanders. Kaartjes voor de uitgestelde editie van vorig jaar blijven geldig voor 2022. Mensen die hun kaartje besluiten te houden, krijgen als bedankje een extra tegoedbon.

Het festival, dat een week duurt, trok in 2019 zo'n 530.000 bezoekers uit meer dan honderd verschillende landen. Op het podium stonden toen onder anderen Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Florence + The Machine en Martin Garrix.