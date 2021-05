Guus Meeuwis wijkt met zijn concertreeks Groots met een zachte G uit van Eindhoven naar Rotterdam. Op 24, 25, 26, 27 en 28 november vindt de reeks dit jaar eenmalig plaats in Rotterdam Ahoy.

Meeuwis laat op Instagram weten dat het voor een concertreeks op de eerdere data in juni in het Philips Stadion in Eindhoven nog te vroeg is gezien de ontwikkeling van de coronacrisis. Het is voor het eerst in de vijftienjarige geschiedenis van de reeks dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie. Wel werd de concertreeks eerder ook al gehouden in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, maar dat was als toevoeging op de concerten in Eindhoven, niet als vervanging.

De optie om weer een jaar over te slaan was voor Meeuwis niet acceptabel, legt de zanger uit: "Ik heb gewoon zin in een feestje. Jullie hebben zin in een feestje. Het jubileum moet gevierd worden. Jullie moeten er een keer uit. En ik heb er gewoon ontzettend veel zin in."

Dat het publiek voor het eerst een dak boven zijn hoofd zal hebben tijdens Groots met een Zachte G, beschouwt Meeuwis niet als nadeel: "Dat dak kan er dan af."

Bezoekers die al een kaart hebben voor een of meerdere data in juni, kunnen deze omzetten naar een datum in november.