Davina Michellle is in de zevende hemel nu de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson haar nummer Liar heeft gecoverd.

"Oh mijn God jongens, ik kom er net achter dat Kelly Clarkson mijn nummer Liar heeft gecoverd in de Kelly Clarkson Show", zegt de zangeres in haar Instagram Stories.

"Ik vind het helemaal fantastisch, dankjewel Kelly, ik hoop dat je Liar een mooi nummer vindt!" Clarkson heeft in haar programma het vaste onderdeel Kellyoke, waarin ze een nummer van een andere artiest zingt.

Eerder deze week waren de rollen omgedraaid, toen Davina Michelle haar versie van Clarksons hit Since U Been Gone zong. In 2017 trok de Nederlandse ook al de aandacht van Pink, nadat ze een cover opnam van Pinks hit What About Us. De Amerikaanse zangeres zei later dat ze dat nummer beter vond klinken dan haar eigen versie.