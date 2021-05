Moby heeft het altijd makkelijker gevonden om oude nummers van zichzelf in een nieuw jasje te steken dan nieuwe nummers te schrijven. Dat is dan ook precies wat hij heeft gedaan op zijn nieuwe plaat Reprise, die vrijdag verschijnt.

"Hoezeer ik ook van het schrijven en produceren van muziek hou, ik heb lang geleden al geleerd dat ik het spelen van covers ook heerlijk vind", legt de muzikant uit aan NU.nl.

"Op de albums die ik door de jaren heen heb gemaakt, staan een hoop covers. Dus je zou kunnen zeggen dat dit album een coveralbum is, behalve dat ik m'n eigen nummers cover. Ik vind dat heel fijn werken, want je hoeft niet na te denken over het schrijven van nieuwe teksten, maar je pakt wat je al hebt en bekijkt hoe je daar een nieuwe draai aan kunt geven. Dat geeft veel minder stress. Het is fantastisch om de coverband van mijn eigen muziek te zijn."

Dat op het album, met bekende nummers als Go en Porcelain ook een cover van David Bowies lied Heroes staat, is geen toeval. "Hij is mijn favoriete muzikant. 22 jaar geleden kwam hij tegenover me wonen in New York. Op een magische ochtend kwam hij naar me toe, hij had koffie voor me meegebracht. Hij speelde Heroes en het was prachtig, dus ik wilde dat nummer op de plaat als een hommage."

'Mensen voelen zich ongemakkelijk bij kwetsbaarheid'

De liedjes op Reprise werden opgenomen met een filharmonisch orkest. Dat geeft het volgens Moby zowel kwetsbaarheid als explosiviteit. Dat eerste is iets wat hij altijd probeert op te zoeken in zijn muziek.

"Muziek kan zoveel emoties teweegbrengen: blijdschap, boosheid, onverschilligheid, kalmte, woede. De muziek die bij mij altijd resoneert is kwetsbare muziek. Kwetsbaarheid is iets waar mensen moeite mee hebben en zich oncomfortabel bij voelen."

In een gesprek met vrienden wezen zij de muzikant erop dat zijn nummers mensen vaak aan het huilen maken. "Mijn eerste reactie was: dat doet andermans muziek toch ook? Maar toen realiseerde ik me dat veel artiesten nooit proberen om gevoelige muziek te maken, die mensen kan raken als het ze even niet meezit. Ik zeg niet dat ik daar altijd in slaag, maar ik stop er een hoop tijd in om dat wel te proberen."