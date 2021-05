Nick Kamen, bekend van zijn hit I Promised Myself en het door Madonna geschreven Each Time You Break My Heart, is op 59-jarige leeftijd overleden. Een vriend van zijn familie heeft het nieuws woensdag bevestigd aan de BBC. Waaraan de artiest is overleden, is niet bekend.

Onder anderen Culture Club-zanger Boy George reageert op het overlijden van de artiest. "De mooiste en liefste man", schrijft hij op Instagram.

Kamen verwierf in 1985 bekendheid door zijn hoofdrol in een Levi's 501-reclame, waarin hij in zijn boxershorts wacht tot zijn spijkerbroek gewassen is. Na het verschijnen van de reclame, waarin het nummer I Heard It Through The Grapevine van Marvin Gaye te horen was, steeg de verkoop van de jeans enorm.

De beelden werden ook gezien door Madonna, die onder de indruk was van Kamens charisma. Ze besloot het door haar geschreven nummer Each Time You Break My Heart, dat haar album True Blue net niet heeft gehaald, door de zanger op te laten nemen. Het lied belandde in de top 10 van de Nederlandse Top 40.

In 1990 scoorde hij wederom een grote hit met I Promised Myself, geproduceerd door Pet Shop Boys-producer Andy Richards.