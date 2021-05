Zangeres Jesy Nelson voelt zich vrij nadat ze eind vorig jaar besloot de girlband Little Mix te verlaten. Ze vertelt in gesprek met Cosmopolitan dat ze geen angst meer voelt over hoe ze eruitziet, omdat ze zichzelf niet continu vergelijkt met haar voormalige bandmaatjes.

Nelson, die in haar documentaire Odd One Out uit 2019 al vertelde dat ze een einde aan haar leven had proberen te maken door de negatieve reacties die ze online kreeg over haar lichaam, zegt dat de opnames van de videoclip van het nummer Sweet Melody voor haar de druppel waren.

"We hadden in lockdown gezeten en het was voor het eerst dat ik meer tijd thuis kon doorbrengen met mensen van wie ik houd. Ik was nog nooit zo gelukkig geweest en dat besefte ik pas toen ik weer aan het werk moest", zegt ze over de aanloop naar de opnames.

"Ik werd meteen iemand anders. Ik was angstig. Elke keer als we een video opnamen, legde ik mezelf veel druk op om af te vallen." Nelson legt uit dat ze tijdens de lockdown wat was aangekomen en dit niet erg vond, totdat ze weer naast bandleden Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall voor de camera moest verschijnen.

"Ik deed een extreem dieet met shakes en probeerde zo min mogelijk te eten. Op de set kreeg ik een paniekaanval, omdat ik er niet uitzag hoe ik eruit wilde zien en kon er niet van genieten. Ik was jaloers op de andere drie meiden die wel de tijd van hun leven hadden."

Mensen dicht bij Nelson waarschuwden haar dat ze weer af zou glijden naar de depressie waar ze eerder in zat, waardoor ze besloot de groep te verlaten. "Ik had niet door dat het niet normaal was hoe ik me voelde, omdat ik me al tien jaar zo voelde in de band. Nu ik weg ben, voel ik me vrij. Ik denk niet meer dat ik mezelf moet uithongeren of een streng dieet moet volgen om op de andere drie te lijken."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).