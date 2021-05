Miguel Wiels, die vanaf het begin de muziek van de Vlaamse popgroep K3 componeert, stopt hier na ruim 23 jaar mee. De componist noemt zijn besluit "een weloverwogen keuze", zo zegt hij dinsdag in gesprek met HLN.

"Na 23 jaar, 248 liedjes en 22 albums had ik het gevoel dat ik alles al eens gedaan had voor K3 en dat het misschien tijd was om nieuwe wegen in te slaan", legt Wiels uit.

"Het was een zeer moeilijke keuze om te maken. Er zit enorm veel zweet en arbeid in K3. Er zijn altijd periodes waarin je denkt: misschien moet ik toch iets anders doen in mijn leven, want de inspiratie raakt een beetje op. Het idee speelde dus al een tijdje, maar ik heb het pas dit voorjaar in mijn hoofd concreet gemaakt."

Het vertrek van Wiels valt min of meer samen met dat van Klaasje Meijer, die in februari liet weten de groep dit jaar te gaan verlaten. "Toen ze mij persoonlijk kwam vertellen dat ze overwoog om te stoppen, speelde ik zelf ook al voorzichtig met dat idee", vertelt de componist.

"Ik kan haar echt zeer goed begrijpen; het idee om een nieuwe horizon te ontdekken. Maar het was puur toeval dat het op hetzelfde moment was."

Wiels schreef onder meer de K3-nummers Tele-Romeo en Kusjesdag. Hij componeerde ook liedjes voor Samson en Gert en Mega Mindy.