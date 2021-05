Martin Garrix maakte al in 2019 bekend dat hij het officiële lied voor het aankomende EK voetbal zou maken. De Nederlandse producer maakt via Twitter bekend dat het nummer We Are The People We've Been Waiting For heet en een samenwerking met Bono en The Edge van U2 is.

Vorig jaar hintte Garrix al op een grote samenwerking. "Misschien wel de grootste naam ooit. Het slaat helemaal nergens op", zei hij destijds. Het nummer verschijnt op 14 mei en wordt naar alle waarschijnlijkheid live gespeeld tijdens de openingsceremonie in Rome op 11 juni.

Garrix volgt David Guetta en Zara Larsson op, die in 2016 het officiële lied voor het EK verzorgden. Ook artiesten als Enrique Iglesias en Nelly Furtado hadden die eer al eens.