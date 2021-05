De band Red Hot Chili Peppers gaat zijn muziekrechten verkopen aan de Britse investeringsmaatschappij Hipgnosis. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder Rolling Stone. Eerder verkochten Neil Young en Blondie al hun rechten aan de beursgenoteerde investeerder.

Volgens muzieksite Billboard kunnen de bandleden tussen de 140 en 150 miljoen dollar (ongeveer 120 miljoen euro) krijgen voor hun zogenoemde backcatalogus. Daarin zijn hits opgenomen als Under The Bridge, Californication en Snow (Hey Oh).

Omdat de bandleden Flea, Anthony Kiedis, John Frusciante en Chad Smith de meeste nummers gezamenlijk hebben geschreven, moest de verkoop door de hele band goedgekeurd worden. Dat schijnt inmiddels gebeurd te zijn. Hipgnosis wil overigens nog geen commentaar geven op de deal.

Het Britse Hipgnosis Songs Fund werd in 2018 opgericht door musicus en producer Nile Rodgers en oud-manager Merck Mercuriadis. De investeerder zou intussen al voor een slordige 1,7 miljard dollar aan muziekrechten hebben binnengehaald.

In diverse interviews vergelijkt Mercuriadis auteursrechten met goud. Wat er ook gebeurt, mensen blijven volgens hem altijd naar muziek luisteren. Als voorbeeld noemt hij zanger Neil Young. Mercuriadis denkt dat diens klassieker Heart Of Gold over dertig jaar nog steeds beluisterd zal worden en dus lange tijd financiële waarde heeft.

Ook voor artiesten kan de verkoop lonend zijn, omdat ze direct geld krijgen en niet meer hoeven te wachten op uitbetaling van royalty's.

Hipgnosis is niet de enige partij die achter muziekrechten aan zit. Bob Dylan verkocht eind 2020 zijn volledige backcatalogus voor 300 miljoen dollar aan Universal Music Publishing Group, terwijl Stevie Nicks van Fleetwood Mac een meerderheidsbelang in haar catalogus verkocht voor 100 miljoen dollar.