Het Deense festival Roskilde gaat dit jaar weer niet door. Vorig jaar werd het evenement, dat een van de grootste festivals in Europa is, ook al afgezegd vanwege de coronamaatregelen.

"Laten we ons vasthouden aan de gedachte hoe fantastisch het wordt om elkaar in 2022 weer te zien", aldus de organisatie in een verklaring.

Het festival zou eigenlijk plaatsvinden van 26 juni tot en met 3 juli. Voor dit jaar stonden onder meer The Strokes, Faith No More, Haim, DaBaby, Deftones, Doja Cat, Fontaines D.C., Megan Thee Stallion en Tyler, the Creator op de line-up.

Jaarlijks trekken zo'n 130.000 mensen naar Roskilde, een plaats op zo'n 30 kilometer van Kopenhagen.