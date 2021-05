Duncan Laurence brengt in de week van het Eurovisie Songfestival zijn debuutalbum Small Town Boy opnieuw uit. De zanger heeft voor de deluxe-editie, die op 21 mei verschijnt, drie nieuwe nummers opgenomen, vertelt hij op Instagram.

De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Arcade, bracht zijn plaat in het najaar van 2020 uit. Naast Arcade zijn ook singles als Someone Else, Love Don't Hate It en Last Night op het album te vinden.

Op Instagram laat Laurence alvast een stukje van een nieuw nummer horen, dat mogelijk I Got You heet. In maart werd al bekend dat de zanger tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei een nieuw nummer ten gehore zal brengen. Ook verzorgt hij een optreden tijdens de halve finales.

Laurence heeft met Arcade momenteel succes in de Verenigde Staten, vooral dankzij een trend op de app TikTok. Hij trad al op bij The Today Show en zong het nummer als duet met zangeres Fletcher in de show van Ellen DeGeneres. Arcade staat momenteel op de 94e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100.