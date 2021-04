De concerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht gaan weer niet door. Vorig jaar werden de concerten, die vrijwel de hele maand juli vullen, vanwege de coronacrisis ook al afgezegd.

Dit jaar zouden de concerten van 1 tot en met 24 juli zijn. De kaartjes voor de uitgestelde reeks van vorig jaar blijven geldig voor 2022.

"Velen van jullie, mijn lieve fans, zijn inmiddels al gevaccineerd, ik zelf ook", laat Rieu in een verklaring weten. "Helaas zijn we wereldwijd nog niet ver genoeg met de vaccinaties om in juli onbezorgd en gelukkig samen in Maastricht te zingen, te lachen en te dansen."

Rieu benadrukt dat hijzelf en zijn orkest enorm verlangen naar de avonden op het Vrijthof. "Als we feestvieren, doen we dat zoals altijd samen, met elkaar! Helaas is dit in 2021 nog steeds niet mogelijk, en veiligheid heeft natuurlijk de hoogste prioriteit."

In 2019 kwamen er zo'n 150.000 mensen uit negentig verschillende landen naar de concertreeks.