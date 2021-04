De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Billie Eilish - Your Power

Billie Eilish kondigde eerder deze week de release van haar tweede album Happier Than Ever aan. De plaat verschijnt op 30 juli, maar haar nieuwe single Your Power werd donderdagavond al uitgebracht. Eilish schreef het verstilde gitaarliedje samen met haar broer Finneas. Op het nummer bezingt ze een relatie met ongelijke machtsverhoudingen. In een interview op BBC Radio wilde de zangeres niet teveel loslaten over haar persoonlijke ervaringen, maar zegt ze dat het probleem met ongezonde machtsverschillen overal is. "Iedereen is iemand of kent wel iemand die gebruikt is door een ander", aldus de negentienjarige zangeres.

Afrojack & David Guetta - Hero

Onlangs werd bekend dat dj Afrojack de intervalact gaat verzorgen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei. Hij doet dit samen met zangeres Glennis Grace en singer-songwriter Wulf. Nu is ook bekend geworden welk nummer ze gaan doen. Het is Afrojacks nieuwe single Hero, een samenwerking met collega David Guetta. Aan het nummer schreven onder meer zangeres Ellie Goulding en OneRepublic-frontman Ryan Tedder mee.

The Kid LAROI & Miley Cyrus - Without You

The Kid LAROI scoort een van de grootste hits van het jaar tot nu toe met zijn single Without You. De zeventienjarige Australische artiest is er nog niet klaar voor dat het nummer weer gaat zakken in de hitlijsten. Hij heeft Without You nu opnieuw opgenomen als duet met niemand minder dan Miley Cyrus. "Ik houd net zoveel van dit lied als van de nieuwe vriend die ik heb gemaakt", schrijft Cyrus over de samenwerking op haar Instagram.

Jessie Ware - Please

De Britse zangeres Jessie Ware bracht in 2020 het succesvolle album What's Your Pleasure uit. Op de plaat richt ze zich vooral op disco- en dancemuziek. Ware is nog niet uitgekeken op dit genre. Eerder deze week maakte ze bekend dat er een deluxe versie van het album komt, dat de naam Platinum Pleasure draagt. Op deze nieuwe uitgave komen een handjevol nieuwe nummers te staan, waaronder de single Please. De zangeres is genomineerd voor twee Brit Awards, die op 11 mei worden uitgereikt.

Lil' Kleine - Regen

Lil' Kleine was de afgelopen weken al regelmatig in de New Music Friday-playlist van Spotify te vinden. De rapper bracht de nummers van zijn nieuwe EP Kleine een voor een uit. Zo verscheen al het nummer Waar Ik Vandaan Kom en de samenwerking met Ronnie Flex Standaard Procedure. Deze week maakt Regen, waarop hij rapt over de moeilijke tijden die achter hem liggen, de vijf nummers tellende EP compleet.

