Het Amsterdam Music Festival (AMF) vindt, als de coronamaatregelen het inderdaad toelaten, dit jaar weer fysiek plaats. Onder anderen Afrojack, David Guetta, Armin van Buuren en Tiësto treden op 16 oktober op in de Johan Cruijff ArenA, maakt de organisatie donderdag bekend.

AMF is normaal gesproken het grootste publieke evenement tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Ook dit jaar wordt er de DJ Mag Top 100 onthuld en de bijbehorende award voor de beste dj van de wereld uitgereikt. Vorig jaar vonden ADE en het festival vanwege de coronapandemie digitaal plaats.

Organisatoren ALDA en Insomniac hebben er vertrouwen in dat AMF dit jaar met publiek kan worden gehouden. "We houden de laatste ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen er alles aan doen om het evenement veilig te organiseren", laat Allan Hardenberg weten, oprichter en directeur van festivalorganisator en promotor ALDA.

De kaartverkoop voor het festival begint maandag.