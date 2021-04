De Amerikaanse band Maroon 5 brengt op 11 juni hun eerste album in vier jaar tijd uit. De band van zanger Adam Levine laat via Twitter weten dat de plaat JORDI heet.

Het album is vernoemd naar hun in 2017 overleden bandmanager Jordan Feldstein, die ze de bijnaam Jordi gaven. In 2019 bracht de band al de succesvolle single Memories uit die aan hem werd opgedragen.

Het album is de opvolger van Red Pill Blues uit 2017. Het is de zevende plaat van de band die in 2002 doorbrak met hits als She Will Be Loved en This Love. Eerder dit jaar verscheen al de single Beautiful Mistakes, een samenwerking met Megan Thee Stallion, die naar alle waarschijnlijkheid op het album staat.

Maroon 5 scoorde in de afgelopen jaren wereldhits met singles als Sugar, Payphone, Moves Like Jagger en Misery. Frontman Levine was jarenlang te zien als coach in the Amerikaanse versie van The Voice.