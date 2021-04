De Britse band Razorlight keert na meer dan tien jaar terug in de samenstelling waarmee ze het meeste succes boekten. Het viertal geeft op 2 juni een livestreamconcert waarin hun grootste hits voorbij komen.

Zanger Johnny Borrell, gitarist Björn Agren en bassist Carl Dalemo vormden Razorlight in 2002 en kregen twee jaar later hulp van drummer Andy Burrows.

Als kwartet boekte de groep vervolgens succes met de albums Up All Night, Razorlight en Slipway Fires. In Nederland scoorden ze hits met de nummers America en Wire To Wire.

In 2009 maakte Burrows bekend dat hij de band had verlaten en niet veel later volgden ook Agren en Dalemo. Borrell maakte daarna in een nieuwe samenstelling nog een album, dat uitkwam in 2018 maar weinig succes had.

Het wordt de eerste keer sinds het vertrek van de leden in 2009 dat ze weer met z'n vieren een concert geven.