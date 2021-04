De coronacrisis en de ziekte van Rob de Nijs hebben de plannen voor een afscheidsconcert tot nu toe gedwarsboomd, maar het management van de artiest laat woensdag desgevraagd aan NU.nl weten dat het laatste optreden er hoe dan ook zal komen.

"Ja, er komt zeker een afscheidsconcert in zowel België als in Nederland. Maar in welke vorm, waar en wanneer is nog allemaal open. Het concert in het Sportpaleis in Antwerpen is inmiddels twee keer verplaatst en staat nu gepland op zondag 21 november. Uiteraard allemaal onder voorbehoud", zegt manager Frank Jansen.

"Op dit moment is het erg lastig om definitieve plannen rondom het afscheidsconcert al naar buiten te brengen."

De 78-jarige De Nijs, die in Nederland beroemd werd met nummers als Malle Babbe en Ritme Van De Regen, maakte in september 2019 bekend te willen stoppen met optreden, omdat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt.

Het management zegt nieuws over een afscheidsconcert naar buiten te brengen als de situatie rondom De Nijs en de pandemie dat toelaat. In Trouw liet De Nijs woensdag weten dat hij het gezien de huidige omstandigheden ook geen goed idee zou vinden om op te treden.