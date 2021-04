Leo Alkemade werkt aan een Nederlandstalig album met liedjes over zijn hobby wielrennen, meldt de acteur en cabaretier in Panorama. Hij maakt niet bekend wanneer het album uitkomt.

"Ik heb een grote liefde voor wielrennen, die ik deel met mijn oudste zoon", licht Alkemade toe. "Het is begonnen met een tekst die ik schreef over onze tocht over de Franse berg Mont Ventoux."

"Met JW Roy en René van Mierlo heb ik die tekst op muziek gezet. Dat is zo'n tof liedje geworden dat ik dacht: ik wil nog tien van dit soort liedjes, we gaan een plaat maken over de koers."

Wielrennen is voor Alkemade naar eigen zeggen meer dan alleen fietsen. Het heeft voor de veertigjarige acteur en cabaretier veel parallellen met het leven. "Hoe sta je op als je bent gevallen? Ben je iemand die graag vooroprijdt?"

In augustus 2019 werd bekend dat Alkemade werkt aan een eigen bioscoopfilm met de titel Champagne. Volgens de acteur ligt de productie vanwege de coronacrisis grotendeels stil.