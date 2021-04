Billie Eilish komt met een nieuw album. De zangeres kondigt dinsdag op Instagram aan dat Happier Than Ever op 30 juli uitkomt.

"Van alles wat ik ooit heb gemaakt, is dit mijn favoriet. Ik ben zo opgewonden en nerveus, ik kijk uit naar het moment dat jullie het kunnen horen. Ik heb nog nooit zo veel liefde voor een project gevoeld", schrijft de negentienjarige Eilish.

Ook kondigt de zangeres aan dat ze donderdag een nieuw nummer uitbrengt.

Eilish zei eerder dit jaar al dat haar nieuwe muziek precies is zoals ze wilde. "Er is geen enkel nummer, of ook maar een deel van een nummer, waarvan ik had gewild dat het anders klonk." Ze zei ook al dat er zestien nummers op het album staan.

De zangeres bracht in 2019 haar debuutalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? uit, waarmee ze meerdere Grammy's won. Ze scoorde grote hits als Therefore I Am, lovely, bad guy en everything i wanted.