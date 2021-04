Veilinghuis Sotheby's meldt dat de veiling van een deels door Kanye West ontworpen paar sneakers een recordbedrag heeft opgebracht. De 1,8 miljoen dollar (zo'n 1,49 miljoen euro) zou het vorige record voor sneakers ruim overstijgen.

In augustus 2020 leverde een paar Nike Air Jordan 1-sneakers het vorige record van 615.000 dollar op.

De nieuwe recordhouder is een paar Nike Air Yeezy 1-sneakers. Het prototype van de schoenen werd gedragen door West bij zijn optreden bij de vijftigste uitreiking van de Grammy's in 2008. De Amerikaanse rapper was een van prijswinnaars. Het paar werd verkocht door sneakerverzamelaar Ryan Chang die het schoeisel tot de schone kunsten rekent.

Er is in 2012 ook een Nike Air Yeezy 2 uitgebracht, maar het jaar daarop strandde de samenwerking tussen Nike en West. De rapper en ontwerper ging daarna verder met Adidas.