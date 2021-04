Thomas Acda en Paul de Munnik vormden jarenlang een succesvol duo, tot ze in 2015 besloten uit elkaar te gaan. Hoewel ze ook los van elkaar successen boekten, bleef een hit uit. Nu ze samenwerken is die er ineens wel weer.

De Munnik noemt het in gesprek met het AD grappig dat de twee mannen elkaar toch nodig blijken te hebben voor een radiohit.

"Thomas en ik hebben in de laatste vijf jaar geen grote hit meer gehad. Nou ja, tot nu dus, want Als ik je weer zie is inmiddels al meer dan veertien miljoen keer gestreamd. Dat maakten we samen met Maan en Typhoon, ik zag hen tijdens het componeren ook kijken als Thomas en ik even zo'n Acda en De Munnik-momentje hadden. Zo van: hier gebeurt iets."

Het voormalig duo koos er bewust voor in de credits niet opgenomen te worden als Acda en De Munnik, en de namen van Maan en Typhoon kwamen in de credits tussen die van Acda en De Munnik in te staan. Maar toch hoort De Munnik op de radio alweer regelmatig niet zijn volledige naam. "Niet erg, ik word graag in één adem met Thomas genoemd. We zijn goede vrienden, zoeken elkaar altijd op. Of we ooit weer echt een duo vormen? Ik zeg geen nooit, maar er zijn geen plannen voor."