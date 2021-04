Familieleden, vrienden en collega's hebben zaterdag een laatste groet gebracht aan Earl Simmons, bekend onder zijn artiestennaam DMX. De Amerikaanse rapper en acteur, die op 9 april op 50-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval na een overdosis, werd herdacht tijdens een ceremonie in het Barclays Center in New York.

Vanwege de coronamaatregelen mochten alleen vrienden en familie bij de dienst aanwezig zijn. Wel was de ceremonie online te volgen voor fans. Daarnaast hadden honderden mensen zich daarnaast verzameld op straat om te applaudisseren en te zwaaien naar de rode kist die in de open laadbak van een monstertruck naar de dienst werd gebracht. Voorafgaand aan de dienst maakte de New Yorkse DMX een laatste tocht door zijn buurt Brooklyn.

Onder anderen de vijftien kinderen van de rapper, hun moeders en zijn verloofde Desiree Lindstrom zaten in de zaal. Meerdere kinderen hielden een korte toespraak en lazen gedichten voor.

Ook verschillende bevriende collega's waren aanwezig bij de ceremonie en eerden DMX. De artiesten Eve, Swizz Beatz en Nas waren aanwezig. Kanye West opende de herdenkingsdienst samen met zijn Sunday Service Choir.

DMX, bekend van nummers als Party Up (Up in Here) en X Gon' Give It to Ya en films als Romeo Must Die en Exit Wounds, worstelde al jaren met meerdere verslavingen. Hij wordt zondag begraven in New York.