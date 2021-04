Meat Loaf vindt het "vreselijk" dat zijn goede vriend en songwriter Jim Steinman is overleden. Dat zegt de zanger in een interview met Rolling Stone, waarin hij terugblikt op hun jarenlange vriendschap en samenwerking.

De twee waren zo hecht met elkaar, dat het voor de zanger voelde alsof ze dezelfde persoon waren. "We waren met hart en ziel bij elkaar. We kenden elkaar niet, we wáren elkaar", zo vat Meat Loaf (echte naam Marvin Lee Aday) hun lange vriendschap samen.

"Sinds ik Jim ontmoette, was hij het middelpunt van mijn leven", zegt de 73-jarige zanger over Steinman. "En ik was altijd zijn middelpunt. Bij alles wat hij deed, praatten ze over mij. En bij alles wat ik deed, praatten ze over Jim. Dat maakte mij niet uit. Dat is wat ik wilde."

Steinman schreef onder meer Meat Loafs grote hits Paradise By the Dashboard Light en I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That), maar ook Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler en It's All Coming Back to Me Now, waarvan de versie van Celine Dion het bekendst is.

De Amerikaanse componist overleed eerder deze week op 73-jarige leeftijd.