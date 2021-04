De organisatie van het festival Huntenpop vindt het niet realistisch om het meerdaagse evenement dit jaar op 30 en 31 juli te organiseren en schuift daarom op naar 12 en 13 augustus 2022.

Om de mensen die al een kaartje in hun bezit hebben toch iets te kunnen bieden, wil de organisatie dit jaar nog een feest organiseren. Dat evenement is ook voor vrijwilligers en sponsoren bedoeld.

"Weliswaar in aangepaste vorm en anders dan jullie van ons gewend zijn maar we gaan ervoor. We kijken daarbij vooralsnog naar het eerste weekend van september. Hoe het er precies uit gaat zien kunnen we nu nog niet zeggen maar gezelligheid en fijne muziek worden gegarandeerd", schrijft de organisatie in een persbericht.

Dit jaar zou de 31e editie van het muziekfestival plaatsvinden in Ulft. De organisatie van het festival had nog geen artiesten aangekondigd. Vorig jaar ging er door de coronacrisis ook al een streep door het festival heen.