Zangeres MEROL geeft op vrijdag 30 april een optreden voor honderd mensen in de Melkweg. De zangeres zegt tegen Het Parool dat ze bang was dat het coronaproefevenement niet zou uitverkopen.

"Het idiote is dat ik nog zenuwachtig was ook toen die honderd kaartjes in de verkoop gingen. O, o, straks komt er niemand. Terwijl ik vóór de pandemie in een uitverkocht Paradiso stond, haha. Ik heb heel veel zin in de Melkweg, maar het wordt ook raar met zo weinig bezoekers. Ze moeten zitten en moeten volgens mij ook stil zijn. Mijn liedjes zijn niet per se luisterliedjes, dus daar baal ik wel van."

Het concert valt onder de pilot Testen voor Toegang, waarmee voornamelijk onderzocht wordt of mensen zin hebben om zich te laten testen op het coronavirus voordat ze een evenement bijwonen.

De dertigjarige zangeres, die eigenlijk Merel Baldé heet, mist het leven dat ze had voordat de coronacrisis uitbrak. "Ik wil weer spontaniteit in mijn leven, tegenwoordig is elke dag zo'n beetje hetzelfde. Met uitgaan weet je niet waar je eindigt of hoe je eindigt, je weet niet eens of je wel eindigt. Ik wil ook weer een beetje het lelijke van het leven terug, alles is zo schoon nu. Ik mis dat plakkerige en zweterige."

MEROL bracht in 2019 het nummer Hou je bek en bef me uit. Het viel de artiest op hoe moeilijk sommige mensen het met die titel hadden. "Als ik in een radio- of tv-programma te gast was, begon de presentator altijd te stotteren als hij of zij de titel moest noemen. Het legt de preutsheid bloot, of beter: het ongemak."