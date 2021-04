Rag'n'Bone Man scoorde in 2016 een wereldwijde hit met zijn nummer Human en moet inmiddels talloze coverversies gehoord hebben. Een Nederlandstalige bewerking zoals die door Rob Dekay in The Passion was echter nieuw voor hem, vertelt de Britse zanger in gesprek met NU.nl.

"Ik moet toegeven dat het eerst vreemd was om mijn lied in een andere taal te horen", vertelt Rory Graham, zoals Rag'n'Bone Man eigenlijk heet. "Afgezien van de taal bleef zijn versie dicht bij het origineel en zijn stem klinkt heel goed."

"Ik zal er niet snel aan wennen om een van mijn nummers in het Nederlands te horen, maar hij heeft het fantastisch gedaan", zegt Rag'n'Bone Man over het optreden van Dekay waarin Human vertaald werd naar Ik ben maar een mens.

"Uiteindelijk is het altijd een compliment als iemand een cover van je nummer opneemt. Het is vleiend", vindt de zanger die op 7 mei zijn tweede album Life By Misadventure uitbrengt, waar ook zijn duet Anywhere Away From Here met zangeres Pink op staat.

Dekay speelde in de editie van The Passion van dit jaar de rol van Judas. Zijn vertolking van Human kon tijdens en na de uitzending op veel lof rekenen en werd als single uitgebracht.

227 Rob Dekay - Ik Ben Maar Een Mens