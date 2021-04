Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears

Het is de laatste jaren in het streamingtijdperk steeds gebruikelijker geworden dat artiesten hun succesvolle singles nogmaals opnemen, maar dan als duet met een andere artiest. The Weeknd doet dit nu met zijn recentste hit Save Your Tears. In de hoop het nummer alsnog naar de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten te krijgen, heeft hij Ariana Grande uitgenodigd een couplet in te zingen. Het is de derde keer dat de artiesten samen op een nummer te horen zijn. Eerder brachten ze samen Love Me Harder (2014) en Off The Table (2020) uit.

Beluister het nummer hier

Jett Rebel - Love Right Now

Jett Rebel begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De artiest, geboren als Jelte Tuinstra, brengt de nieuwe single Love Right Now uit, waarmee hij de luisteraars een hart onder de riem wil steken. Hij omschrijft het nummer als een poging om zijn luisteraar te geven wat hij zelf dezer dagen zo hard nodig heeft. "Dit nummer is voor iedereen die wat liefde nodig heeft in deze zware tijden", schrijft hij op Instagram.

Beluister het nummer hier

Lil' Kleine & Ronnie Flex - Standaard Procedure

Rappers Lil' Kleine en Ronnie Flex hebben al vele samenwerkingen op hun naam staan, waarvan Drank & Drugs de bekendste is. De mannen raken op muzikaal vlak maar niet op elkaar uitgekeken. Zo hebben ze samen het nieuwe nummer Standaard Procedure opgenomen, waarop ze weer over hun dure smaak rappen: "Ik hoef die cheap shit niet, ik wil die dure." Eerder deze week werd bekend dat Ronnie Flex zich bedrogen voelt door zijn voormalige platenlabel Top Notch. De rapper scheef hierover op Twitter, maar verwijderde de berichten niet lang erna weer.

Beluister het nummer hier

Eefje de Visser - Storm

Eefje de Visser heeft er dankzij haar album Bitterzoet een succesvol jaar op zitten. De plaat leverde haar grote Nederlandse muziekprijzen op, waaronder Edisons en een Buma Award. De Visser is nu terug met haar eerste nieuwe werk sinds de release van het album. Ze zegt dat ze met de nieuwe single Storm vooral iets hoopvols wil uitbrengen. "Een nummer over het verlangen om na lange tijd van onrust eindelijk alles los te kunnen laten", aldus De Visser. "Met een dansende menigte in gedachten en een grote behoefte om te feesten, maakte ik deze track, dromend van betere tijden." De zangeres opent op 20 mei de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, waarbij ze voor de verandering in het Engels zal zingen.

Beluister het nummer hier

Duncan Laurence & Sam Feldt - Arcade

Duncan Laurence is door het aanhoudende succes nog altijd niet uitgekeken op zijn Songfestival-nummer Arcade. Nadat hij het Songfestival in 2019 won, begon het nummer op TikTok een eigen leven te leiden. Dit zorgde ervoor dat het nummer zelfs de Amerikaanse hitlijsten haalde, waarna Laurence bij onder anderen Ellen DeGeneres mocht optreden. Nu heeft de Nederlandse producer Sam Feldt een remix van het nummer gemaakt.

Beluister het nummer hier