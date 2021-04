Voor het eerst sinds het coronavirus uitbrak en Engeland maandenlang in lockdown zat, wordt er weer een groot indoor evenement gehouden. De BRIT Awards, waar het beste in Britse en internationale muziek gevierd wordt, laat 4000 man publiek toe in de O2 Arena in Londen, waar de awards op 11 mei uitgereikt worden.

Volgens Reuters wordt het prijzengala gebruikt als testevenement, waarin wordt onderzocht of dergelijke bijeenkomsten plaats kunnen vinden in een afgesloten ruimte zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met de coronamaatregelen.

Wel dient elke bezoeker vooraf een negatieve coronatest te tonen en achteraf opnieuw een test af te nemen. Van de 4000 kaarten gaan er 2500 naar mensen die het hele jaar aan de frontlinie stonden, zoals ziekenhuismedewerkers.

Zangeres Dua Lipa (foto), genomineerd voor vier BRIT Awards, kijkt uit naar het evenement. "Het is een lang en zwaar jaar geweest voor iedereen. Ik vind het geweldig dat juist deze mensen in het zonnetje gezet worden, dat verdienen ze echt na al hun goede zorg die ze gegeven hebben en nog steeds geven. Deze awardshow is altijd bijzonder, maar deze editie zal extra speciaal worden."

Normaal gesproken vinden de BRIT Awards plaats in februari, maar vanwege het coronavirus is er uitgeweken naar 11 mei.