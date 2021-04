De muziekindustrie wil meer aandacht besteden aan duurzaamheid. Daarom lanceert UIMA, een koepel van muziekagentschappen die vijfhonderd Nederlandse artiesten vertegenwoordigt, woensdag een basislijst met 'groene eisen' die artiesten na de coronacrisis kunnen stellen als zij ergens een concert geven.

Op de lijst staan suggesties als speakers op groene stroom, veganistische maaltijden en een verbod op plastic polsbandjes en wegwerpbekers rond evenementen.

UIMA lanceert het initiatief in Nederland woensdag in dagblad Trouw. "Een volledig groene tour bestaat niet", zegt Jop Verberne namens UIMA in de krant. "Reizen heeft klimaatimpact, zeker vliegen."

Met iets meer inspanning kan het touren echter wel aanzienlijk groener en duurzamer. "Door goede planning kan een muzikant soms net die internationale trein nemen, of gebruikmaken van een elektrische taxi."

Met de lijst wil UIMA artiesten een handvat bieden, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere industrie. De interesse in dit vraagstuk is in het afgelopen jaar gegroeid, nu veel artiesten door de coronacrisis even pas op de plaats moesten maken. Veel artiesten en managers riepen ertoe op deze tijd te gebruiken om te kijken hoe de sector sterker en duurzamer zou kunnen worden.

"Bands hebben ook een voorbeeldfunctie", aldus Verberne. "Als ze milieuvriendelijker optreden, dan bereiken ze daarmee grote groepen mensen. Als een bekende artiest per trein gaat reizen, dan wordt dat voor de fans sneller weer als cool gezien."