De Amerikaanse componist en liedjesschrijver Jim Steinman, verantwoordelijk voor grote hits van onder meer Meat Loaf (foto) en Céline Dion, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt TMZ. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Steinman heeft een groot aantal muzikale krakers op zijn cv staan. Zo schreef en produceerde hij onder meer Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf, Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler en It's All Coming Back to Me Now, waarvan zijn versie met Céline Dion het bekendst is.

Hoewel de songwriter ruim veertig jaar in het vak zat en grote hits heeft gemaakt, heeft hij slechts één Grammy Award gewonnen. Die kreeg Steinman in 1997 voor zijn werk op Céline Dions album Falling Into You.