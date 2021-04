Barabara Kelly is op 45-jarige leeftijd overleden. Dat maakt haar familie bekend op Facebook. De Duits-Britse zangeres maakte jarenlang deel uit van de muzikale familie The Kelly Family.

"Onze geliefde zus Barby is na een kort ziekbed van ons heengegaan", staat op het Facebook-profiel van The Kelly Family geschreven. Waar Kelly aan is overleden, is niet bekend.

De familie zegt diep bedroefd te zijn en hoopt dat de pers respecteert dat ze de komende tijd met rust wil worden gelaten. Barbara Kelly zou al op 15 april zijn overleden.

Barbara Kelly leefde de afgelopen twintig jaar in afzondering, omdat ze psychische problemen zou hebben gehad. De afgelopen maanden bleek ze echter weer bereid te zijn om in de aandacht van de fans en de media te staan.

The Kelly Family ontstond in 1979 en bestaat sindsdien uit leden van de familie Kelly. In de jaren negentig beleefde het gezin enorme successen in heel Europa. Na de eeuwwisseling raakte de band enigszins op de achtergrond, maar een terugkeer in 2017 en 2018 trok veel publiek naar grote concertzalen.