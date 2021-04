Ook het Startschotgala, het testfestival dat zou plaatsvinden op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde op 1 mei, is maandag vooralsnog afgelast. De organisatie laat weten voor dit evenement een andere datum te zoeken. Voor het Startschotgala waren net als voor het geannuleerde Oranjefeest van Radio 538 tienduizend kaarten beschikbaar.

"We hebben goed contact met Fieldlab Evenementen en de gemeente Oost Gelre, en volgen alle ontwikkelingen rondom de andere Fieldlabs op de voet. Vanwege de maatschappelijke discussie en druk op de zorg hebben we besloten om het Startschotgala niet te laten plaatsvinden op 1 mei", schrijft organisator De Feestfabriek.

Het annuleren van het festival op 1 mei volgt na de ophef rondom het inmiddels afgeblazen 538 Oranjefeest in Breda. Maandagmiddag besloot de gemeente van Breda toch geen vergunning te geven aan de organisatie van het vroege koningsdagfeest op 24 april. Als reden werd de "oplopende maatschappelijke onrust" genoemd.

"De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico's van dien", zei burgemeester Paul Depla van Breda hierover. "Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag."

Vanwege de "maatschappelijke discussie" heeft de organisatie van het Startschotgala, ook verantwoordelijk voor het Zwarte Cross Festival, besloten het evenement voor nu te annuleren. "We gaan nadenken over de mogelijkheden van dit evenement in de toekomst. Zodra wij hier meer nieuws over hebben, brengen wij dit zo snel mogelijk naar buiten."

Wat er nu gebeurt met de al gekochte kaarten, is nog niet duidelijk. Daar komt de organisatie "spoedig" op terug.