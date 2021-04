In navolging van Nederland gaat ook het Verenigd Koninkrijk experimenteren met coronaproof evenementen. Op 2 mei geeft de band Blossoms in Liverpool een concert voor vijfduizend mensen, meldt BBC News zondag.

Net als bij de Fieldlab Evenementen in Nederland mogen in het Verenigd Koninkrijk alleen mensen die negatief op het coronavirus testen het evenement bijwonen. Het experiment in Liverpool wordt overigens niet door Fieldlab Evenementen georganiseerd.

Tijdens het optreden hoeven de bezoekers onderling geen afstand te houden en ze mogen hun mondkapjes thuislaten.

Het Verenigd Koninkrijk is al wel een stuk verder met vaccineren dan Nederland. Meer dan 32,8 miljoen mensen hebben hun eerste dosis van een coronavaccin gehad, terwijl bijna 10 miljoen inwoners ook een tweede dosis hebben gehad. Daarnaast is het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen een stuk kleiner dan in Nederland.

In Nederland zwelt de kritiek op de proefevenementen aan. Met name het onlangs aangekondigde 538 Oranjefeest voor tienduizend mensen in Breda doet veel stof opwaaien. Meer dan 320.000 mensen hebben een petitie ondertekend in een poging het evenement te stoppen. Ruim een miljoen mensen wilden een kaartje voor het feest bemachtigen.