Typhoon heeft zondag de Willem Wilminkprijs gewonnen voor het beste kinderlied van 2020 met Stotteren. De rapper maakte het nummer voor kinderprogramma Het Klokhuis.

De tweejaarlijkse Willem Wilminkprijs heeft sinds de eerste editie in 2010 als missie het stimuleren van het kwalitatieve kinderlied, in de geest van dichter, schrijver en zanger Willem Wilmink (1936-2003). De prijs bestaat uit een kunstwerk van kunstenares Helga Kock am Brink en een bedrag van 5.000 euro.

Typhoon stotterde zelf als kind. De rapper wil met zijn lied jonge stotteraars zelfvertrouwen geven.

Volgens de jury is Typhoon "erin geslaagd om in zijn rap twee onverenigbaar lijkende begrippen met elkaar te verzoenen: stotteren en rappen".

Dit jaar werd voor het eerst een Willem Wilmink-publieksprijs uitgereikt. Die ging naar tekstschrijver Jurrian van Dongen, voor het lied Ziekenhuis.