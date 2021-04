The Streamers, een tijdens de coronacrisis ontstane gelegenheidsband met onder anderen Guus Meeuwis, Typhoon en Maan, geeft op Koningsdag (27 april) zijn tweede concert. De show, die plaatsvindt op het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag, is gratis te volgen en wordt aangeboden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Vanaf 20.00 uur kan heel Nederland het concert van The Streamers volgen via een livestream. "Het koninklijk paar en The Streamers willen op deze manier Nederland trakteren op een feestelijke afsluiting van Koningsdag 2021", laat de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag weten.

Naast de eerder genoemde artiesten maken ook Rolf Sanchez, Kraantje Pappie, Suzan & Freek, VanVelzen, Davina Michelle, Paul de Munnik, Thomas Acda, Diggy Dex, Nick & Simon, Danny Vera, Miss Montreal en Paul de Leeuw deel uit van The Streamers. Ook bandmanager Frank Lammers is aanwezig.

Het eerste concert van de groep, dat werd gegeven op 20 maart, werd door ruim 400.000 apparaten gestreamd. De organisatoren schatten dat er met zo'n 2,9 man per huishouden in totaal 1,2 miljoen mensen naar de show hebben gekeken.