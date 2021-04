Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dinand - The Highest Of All

Dinand Woesthoff had zo'n vier jaar aan een nieuwe plaat gewerkt en was net klaar om zijn muziek met de wereld te delen toen het coronavirus uitbrak. De voormalig zanger van Kane bracht vorig jaar wel twee singles van de plaat uit, maar besloot de rest nog even voor zichzelf te houden. Eerder deze week kondigde hij aan dat zijn solodebuutplaat Luck of Birth op 14 mei verschijnt. De nieuw single The Highest Of All is nu te beluisteren.

Beluister het nummer hier

Dotan - Mercy

Dotan keerde in 2019 na een periode van ophef rondom zijn 'trollenleger' terug met nieuwe muziek. In Nederland scoorde hij een hit met het nummer Numb, dat ook in landen als Polen en Italië de hitlijsten haalde. Nu brengt de zanger zijn eerste single van dit jaar uit: Mercy. In de aankondiging op Instagram schreef Dotan dat de fouten van mensen hen niet definiëren. "Het enige wat we kunnen doen is empathie hebben voor onszelf en anderen", aldus de zanger.

Beluister het nummer hier

London Grammar - Lord It's A Feeling

Het Britse trio London Grammar kende een lange aanloop naar de release van zijn derde album Califorian Soil. De plaat lag grotendeels klaar aan het begin van de coronacrisis, maar de band rondom zangeres Hannah Reid besloot te wachten. In augustus verscheen de eerste single Baby It's You, waarna nog drie liedjes volgden. Nu is de gehele plaat uit, waar ook het nieuwe nummer Lord It's A Feeling op te vinden is.

Beluister het nummer hier

Greta Van Fleet - Built By Nations

De Amerikaanse rockband Greta Van Fleet is toe aan het uitbrengen van een tweede album. Het viertal uit Michigan wist in 2018 veel lof te oogsten met hun debuut Anthem of the Peaceful Army. De tweede plaat heeft de titel The Battle At Garden's Gate gekregen. Greg Kurstin, bekend van zijn werk voor onder anderen Adele, Sia en Foo Fighters, produceerde het album. De band zegt in een verklaring dat het album gaat over hoop en het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid mee te maken krijgen.

Beluister het nummer hier

Rina Sawayama & Elton John - Chosen Family

De Japans-Britse popzangeres Rina Sawayama timmert al jaren aan de weg, maar had in 2020 haar succesvolste jaar tot nu toe. Haar debuutalbum Sawayama verscheen en leverde haar nominaties bij de Brit Awards en GLAAD Awards op. Op de plaat staat ook het nummer Chosen Family, een ode aan de lhbti-gemeenschap. De zangeres heeft nu een nieuwe versie van de ballade opgenomen met niemand minder dan Elton John. "Ik hoop dat iedereen de magie kan horen", zegt Sawayama over haar tijd in de studio met John.

Beluister het nummer hier

Regard, Troye Sivan & Tate McRae - You

Producer en dj Regard heeft twee sterren weten te strikken voor zijn nieuwe single. De artiest uit Kosovo die in 2019 een grote hit scoorde met Ride It nam het nieuwe nummer You op met popartiesten Troye Sivan en Tate McRae. De Australiër Sivan is in Nederland vooral bekend van There For You met Martin Garrix, maar scoorde internationaal ook hits als Youth en Dance To This met Ariana Grande. De Canadese McRae brak vorig jaar groots door met haar single you broke me first die inmiddels meer dan 500 miljoen keer beluisterd is op Spotify.

Beluister het nummer hier