De Ziggo Dome heeft donderdag een billboard verwijderd voor Bodemboy, het nieuwe album van de vorig jaar veroordeelde artiest JoeyAK. De concertzaal laat vrijdag aan AT5 weten dat het niet de bedoeling was dat de reclame überhaupt te zien zou zijn.

Op de voorkant van het album staat een jongetje met een vuurwapen afgebeeld. De rapper (afgebeeld in de rechtbanktekening) werd eind vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden voor een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen. JoeyAK, een alias van Joël H., werd tevens schuldig bevonden aan witwassen van ongeveer 200.000 euro en aan wapenbezit.

"Dit had er nooit doorheen mogen glippen", aldus de Ziggo Dome, die het album toonde op een van de buitenwanden van de evenementenhal. De advertentie maakte deel uit van een promotie van een reeks nieuwe albums.

Nadat er donderdag een melding van werd gedaan, heeft de Ziggo Dome de afbeelding onmiddellijk verwijderd. "Toen duidelijk was waar het over ging, hebben we direct gezegd dat wij onze naam hier niet aan willen verbinden", zegt directeur Danny Damman tegen AT5. "We zijn ervan geschrokken en hadden hier scherper op moeten zijn."

Ook de gemeente Diemen heeft een posteradvertentie voor het album verwijderd. Op andere plekken in Amsterdam zou de poster nog steeds hangen.

JoeyAK zit momenteel zijn celstraf uit. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vertelde aan Het Parool dat de rapper de nummers via de gevangenistelefoon heeft opgenomen.