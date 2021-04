Akwasi wordt definitief niet vervolgd voor de uitspraken die hij op 1 juni tijdens een antiracismebetoging op de Dam deed. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam donderdag bepaald. De officier van justitie noemde de uitspraak van Akwasi opruiend, maar seponeerde de zaak in september vorig jaar voorwaardelijk.

De zaak van Akwasi werd destijds niet door een strafrechter behandeld. Er werden echter verschillende klachten over die beslissing bij het gerechtshof ingediend. Het hof boog zich daarom over de zaak en oordeelde donderdag dat de rapper inderdaad niet vervolgd hoeft te worden.

"Als ik in november een zwarte piet zie, dan trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei Akwasi op de demonstratie. Het Openbaar Ministerie (OM) noemde de woorden van de rapper "opruiend" en zei dat het doen van de uitspraak strafbaar was. Maar omdat Akwasi zich publiekelijk van de uitspraak had gedistantieerd, seponeerde het OM de zaak tegen hem.

Het hof benadrukt dat de officier van justitie als voorwaarde had gesteld dat Akwasi afstand nam van de uitlatingen. "Ook moet hij aan zijn achterban en de samenleving als geheel publiekelijk duidelijk maken dat geweld bij het voeren van de discussie over Zwarte Piet ontoelaatbaar is", aldus het hof.

Ook moest Akwasi afstand nemen van enkele oude tweets die weer in het middelpunt van de belangstelling stonden. Daarin beweerde hij onder andere Zwarte Piet te willen "vermoorden". Hij noemde de tweets in de verklaring "onbezonnen" en "kwetsend".

Volgens het gerechtshof heeft de officier van justitie hiermee gekozen voor een de-escalerende oplossing en tegelijkertijd onderstreept dat de rapper niet goed heeft gehandeld.

Hiermee is de zaak afgedaan.