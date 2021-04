Rowwen Hèze brengt komende zomer voor het eerst in twee jaar een album uit. Op 9 juli verschijnt de plaat Onderaan Beginne.

Op het album komen twaalf nummers te staan. De eerste singles zijn donderdag al verschenen.

De plaat is geproduceerd door Huub Reijnders, die ook tekende voor de productie van voorganger Voorwaartsch.

In het afgelopen jaar hield frontman Jack Poels zich voornamelijk bezig met een soloproject. In april 2020 verscheen zijn debuut Blauwe Vear en in februari kwam zijn plaat II uit.