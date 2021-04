Down The Rabbit Hole heeft de eerste 31 namen van de line-up bekendgemaakt. Onder anderen Thomas Azier, Jamie xx, Gorillaz, Balthazar en Jungle by Night komen optreden.

Daarnaast treden Spinvis, Doe Maar, Disclosure en IDLES op.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Down The Rabbit Hole vanwege het coronavirus eenmalig wordt georganiseerd op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Het festival duurt van 27 tot en met 29 augustus en vindt een week na Lowlands plaats.

Down The Rabbit Hole stond eigenlijk gepland voor begin juli in recreatiepark De Groene Heuvels in Ewijk, nabij Nijmegen.

De kaartverkoop begint op 1 mei. Kaarten voor de geannuleerde editie van vorig jaar zijn ook geldig voor de aanstaande editie.