Zangeres Ellen ten Damme heeft het afgelopen jaar weinig kunnen werken door de coronacrisis en is in die tijd gaan overwegen of het niet beter was om een andere carrière te starten of om op haar 53e met pensioen te gaan.

"Ik ben door alle stadia van emoties gegaan het afgelopen jaar", vertelt ze donderdag in het AD.

Na ongeloof en het besef dat de crisis nog wel even kon blijven duren, maakte woede zich meester van de zangeres. "Daarna werd ik dus boos. Ik had het gevoel dat mijn beroep mij werd afgenomen. Ik was eindelijk, na dertig jaar werken, op het punt dat mensen - zonder dat je gekke fratsen op tv hoeft te doen - kaarten voor mijn show kopen. Nu heb ik het gevoel dat alles kapotgemaakt is."

Ten Damme is een van de artiesten die deze week toch het podium op mochten voor een proefevenement. Daar realiseerde ze zich dat optreden toch is wat ze het liefst doet. "Toen ik weer op het podium stond, voelde ik me thuis. Dit is mijn leven. Ik ga toch maar niet met pensioen."